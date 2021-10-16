شاهد .. العرافة ليلى عبداللطيف تتنبأ بمصير غير متوقع للفنانة يسرا ونانسي عجرم ؟

انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبداللطيف تتنبأ بمصير غير متوقع للفنانة يسرا ونانسي عجرم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في بداية العام 2020 أجرت الزميلة نضال الأحمدية لقاءً مع اللبنانية ليلى عبداللطيف التي أطلقت سلسلة من التوقعات من مكاتب مجلة الجرس

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آنذاك قالت إنها ترى مقتل فنانة ولم تحدد لا جنسيتها ولا إسمها ولا عمرها، واكتفت بإعطاء هذه المعلومة فقط.

توقعها لم يصب، ونفرح لذلك لأننا لم نعد نتحمل لا مقتل أي أحد ولا إعتداء على أي نجمة أو نجم أو حتى على إنسان عادي بما أن العام 2020 كانت من أسوأ السنوات التي مرت على البشرية الحديثة.

ومنذ أيام، التقى الإعلامي اللبناني طوني خليفة بليلى التي سربت عددا من التوقعات الجديدة للعام 2021 ،وقالت إن هذا العام سيكون أسوأ من العام.

وقالت ليلى إن هذا العام سيكون عام كل من النجمة المصرية يسرا، ومن لبنان نانسي عجرم وهيفاء وهبي ونجوى كرم. المصدر - مواقع اخبارية75262915