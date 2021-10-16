شاهد .. باجرء اطلالة على، الإطلاق ...رولا يموت بلا ملابس كما خلقها الله! – صورة

انت الان تتابع خبر باجرء اطلالة على، الإطلاق ...رولا يموت بلا ملابس كما خلقها الله! – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعادت عارضه الازياء اللبنانيه رولا يموت نشر صورتها بالبيكيني الزهري الفاضح والذي كشف عن أغلبية جسدها.

57249689

لا تهتم رولا للتعليقات تفعل ما تريده دون أي قيود ولا يهمها رأي المجتمع العربي، تفعل كل شيء تحت القانون أي أنه لا يستطيع أحدٌ من ادخالها السجن أو التعدّي عليها لأن القانون إلى صفّها.

صورتها نالت الكثير من التعليقات السلبية، والبعض سألها ما اذا كانت ستتخلى عن الاثارة والاغراء يومًا.

رولا كانت قالت في مكاتب

إنها قد ترتدي الحجاب وتتخلى عن هذه الحياة الرفاهية ان التقت برجلٍ لا بذكرٍ.

57249689