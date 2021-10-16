شاهد .. الفنان وائل كفوري بين الحياة والموت بعد حادث مروع.. نقلوه إلى العناية المركزة

انت الان تتابع خبر الفنان وائل كفوري بين الحياة والموت بعد حادث مروع.. نقلوه إلى العناية المركزة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع، حيث أصيب برضوض مختلفة في انحاء الجسم بحسب ما افاد الإعلامي يزبك وهبة عبر حسابه على تويتر.

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وبحسب مواقع فنية وإعلامية لبنانية، فقد اكدت مصادر طبية ان صحة الفنان وائل كفوري جيدة وهو يخضع في هذه الاثناء لفحوص طبية وعلاجات مطلوبة له.

وتعرض الفنان وائل لحادث سير مروع وقع على اوتستراد جبيل وتم نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم للعلاج.

وتالياً صور متداولة للحادث في الرابط

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