شاهد .. سر كبير جداً أخفته بوسي عن نور الشريف ولم يعرفه طوال حياته .. لن تصدق ما هو ؟

انت الان تتابع خبر سر كبير جداً أخفته بوسي عن نور الشريف ولم يعرفه طوال حياته .. لن تصدق ما هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولادة الفنان نور الشريف محمد جابر محمد عبد الله الملقب نور الشريف، من مواليد 28 أبريل 1946 في حي الخليفة بحي السيد زينب في القاهرة، لكنها استبدلت فيما بعد بنور الشريف. – شريف. جابر محمد حيث توفي والده وكان شيخا حينها.

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تربى على يدة عمه إسماعيل وأبقاه عمه الآخر أمين. درس حتى حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز وكان الأول على صفه عام 1967، وبدأ اللعب في المدرسة والتحق بفريق اللعبة عندما كان لاعباً في الأشبال كرة القدم. في نادي الزمالك لكنه لم ينه مسيرته الكروية ثم انتقل إلى ميدان العمل.

حبه الشديد للعبة جعله يكرس نفسه لها بسبب حبه للعبة، والتي تحول إليها من خلال الفنان سعد أردش الذي عرض عليه العمل معه. كلفه في البداية بدور صغير في مسرحية Back Streets ثم اختاره للعمل معه لاحقًا المخرج كمال عيد الذي سيظهر في مسرحية Julio and Romet.

والتقى خلال بروفات العرض في هذا الوقت ب عادل إمام الذي قدمه بدوره للمخرج حسن الإمام الذي سيظهر في فيلم قصر الشوك وحصل على شهادة تقدير عن دوره. وهو أول تقدير ناله في حياته الفنية، ثم اشتهر لاحقًا وعرض العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح بدأ مشواره الفني عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وبقي حتى وفاته يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

بطل الفيلم المصري الذي أذهل الجميع خلال سنواته السينمائية، وأثري السينما والدراما طوال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة التي رغم وفاته وخروجه عن حياتنا، جعلته يبقى، ولا ننسى نصفه، زوجته الفنانة بوسي التي جمعت قصة حب هادئة تحدث حتى فراقهما الوحيد عندما اشتهرت قصة حب نور الشريف وبوسي بين الناس بالحب الأبدي، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهذه القصة تعرف، يجب أن تشاهد الفيلم. المحبوبون دائمًا، لا سيما في المناظر الطبيعية الرومانسية التي جمعتهم معًا.

لم يكن الحب والعاطفة بينهما في اللعبة مختلفًا عن الحقيقة. حتى في وقت الفراق لم يكن هناك تبادل أو خلافات بينهما في نهاية المطاف حتى عادوا لبعضهم البعض ليثبتوا في النهاية أن الحب ينتصر، ومن خلال هذا الحساب نطرح قصة الحب الأبدي بينهم وبين أبرز محطات حياته والسر الذي أخفته زوجته عنه

قصة حب نور الشريف وبوسي وخوفهما من الانتحار بعد رفض أهلهما. عرفت قصة حب نور الشريف وبوسي بين الناس بقصة الحب الأبدي. بدأت قصة الحب والإعجاب بين نور الشريف وبوسي في سن مبكرة في إحدى التدريبات، وذهبت نور الشريف على الفور إلى أفراد أسرتها لتطلب يدها.

عائلتها رفضت. أرادوا الزواج من رجل أعمال ثري لتأمين مستقبل ابنتهم، لكن بوسي رفضت وهددت بالانتحار وأصرّت على الزواج من نور الشريف حتى أجبرتها على الموافقة، وتزوجا عام 1972 وعاشا معًا 26 عامًا. من الحب والمودة وأنجبا من ابنتان مي وسارة نور.77342005