شاهد .. "عجوز وجدة".. تصريحات أثارت غضب وجنون "هيفاء وهبي"

انت الان تتابع خبر "عجوز وجدة".. تصريحات أثارت غضب وجنون "هيفاء وهبي" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تطور جديد للعلاقة السيئة بين الفنانة اللبنانية " هيفاء وهبي " بأخته غير الشقيقة " رولا يموت " نشرت " وهبي" صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستقرام " من منزل والدتهما في العاصمة اللبنانية بيروت .

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وفي الزيارة العائلية للفنانة اللبنانية التي كشف تفاصيها في عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستقرام بدا علائم الإرتياح على الأختين .الصورة أيضا نشرتها " رولا يموت " على موقعها الرسمي بـ " إنستقرام " قائلة : أختي الديفا اللعبة الجميلة فوفا . وهو ما بدا تبديداً للخلافات التي استمرت سنوات ، لكن ما أشهر تصريحات " رولا " أختها " هيفاء وهبي " ؟

و كان أكثر التصريحات هجومية على هيفاء من قبل أختها تصريح قالت فيه " يموت " إن هيفاء وهبي عجوز وتزور عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها "تيتا" و جدة لأحفاد وهو ما أثار غضب الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل " هيفاء وهبي " .

كما وقالت في إحدى تصريحاتها : إنها هيفاء تغار مني لأني أصغر سناً وأجمل منها ويجب على هيفاء الاعتراف بعمرها الحقيقي.53009336