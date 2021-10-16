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شاهد .. "عجوز وجدة".. تصريحات أثارت غضب وجنون "هيفاء وهبي"

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الرياض - روايدا بن عباس - في تطور جديد للعلاقة السيئة بين الفنانة اللبنانية  " هيفاء وهبي " بأخته غير الشقيقة  " رولا يموت " نشرت " وهبي"  صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستقرام "  من منزل والدتهما في العاصمة اللبنانية بيروت .

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وفي الزيارة العائلية للفنانة اللبنانية التي كشف تفاصيها في عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستقرام  بدا علائم الإرتياح على الأختين .الصورة أيضا نشرتها " رولا يموت  " على موقعها الرسمي بـ " إنستقرام " قائلة : أختي الديفا اللعبة الجميلة فوفا . وهو ما بدا تبديداً للخلافات التي استمرت سنوات ، لكن ما أشهر تصريحات " رولا " أختها " هيفاء وهبي " ؟

و كان أكثر التصريحات هجومية على هيفاء من قبل أختها تصريح قالت فيه " يموت " إن  هيفاء وهبي عجوز وتزور عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها "تيتا" و جدة لأحفاد وهو ما أثار غضب الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل " هيفاء وهبي " .

 

 

كما وقالت في إحدى تصريحاتها : إنها هيفاء تغار مني لأني أصغر سناً وأجمل منها ويجب على هيفاء الاعتراف بعمرها الحقيقي.53009336

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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