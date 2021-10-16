شاهد .. هاجمت والدته بقوة.. حقيقة زواج المعتصم بالله مقداد من الفنانة أمل قطامي

انت الان تتابع خبر هاجمت والدته بقوة.. حقيقة زواج المعتصم بالله مقداد من الفنانة أمل قطامي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر في الساعات الأخيرة خبر ارتباط المعتصم بالله المقداد، الشهير بـ "عصومي"، نجم قناة "طيور الجنة"، بالفنانة الأردنية أمل قطامي، نجمة قناة "كراميش"، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيبدو أن عام 2021 يعدنا أن لا ينتهي إلَّا بزواج أحد نجوم طيور الجنة، فالشخصيات التي شهدناها منذ طفولتها قد باتت بعمر الزواج.وأثار هذا الخبر جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يروا أي صحة للخبر على الإطلاق، فأشارت إحدى المتابعات أن من المستحيل أن يتزوج الثنائي خاصة أن أمل أكبر من عصومي بسنة، كما أنها لا تحب والدته مروة حماد.

وعلَّقت أخرى: " أمل طلعت وشتمت في زوجة عمو خالد للسماء، بس نذكرك يا عصومي".

الشائعات تحاوط عصومي وأمل قطامي وبمراجعة صفحتي النجمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجد أنها خالية تمامًا من أي صور او تعليقات مما يؤكد على كذبها، والتأكيد على أن هذه الأخبار تعتبر محض شائعة لا أساس لها من الصحة، خاصة أن خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة، ووالد المعتصم يمر بأزمة صحية منذ فترة، أدت لانتشار شائعات وفاته أكثر من مرة.

خلاف أمل قطامي ووالدة عصومي ووبالعودة إلى خلاف أمل قطامي ومروة حماد، زوجة مؤسس قناة طيور الجنة، أشارت المنشدة الشابة في عديد من اللقاءات أن سبب مشاكلهما طريقة معاملة الأخيرة لها، فقد كانت تهينها رغم أنها كانت طفلة في ذلك الوقت، كما كانت تحاول إقصائها من المجموعات الغنائية، ولم تكن تسمح بمنحها أغاني جيدة.

وشائعة ارتباط المعتصم بالله ليست الأولى، فسبق وانتشر العديد من الشائعات حول ارتباطه بالفنانة المغربية أمينة كرم، وذلك بسبب صورة انتشرت لهما الأمر الذي اضطر أمينة للخروج للرد والتأكيد أنه لا صحة لهذه الشائعـات وأن الصور المنتشرة قديمة وتعود للعمل معه في قناة طيور الجنة وأن علاقتهما لا تتجاوز الرفقة.

من هي أمل قطامي جدير بالذكر أن أمل مراد إبراهيم قطامي هي منشدة أردنية من مواليد عام 2000، وبدأت نشاطها عام 2006.

بدأت مشوارها الفني في عمر ست سنوات، وكان أول ظهور لها في قناة طيور الجنة، ثم انتقلت منها إلى قناة راما الفضائية ومنها إلى قناة كراميش الفضائية.

حصلت على العديد من الجوائز ومنها الجائزة الفضية لكليب "تحلى الدنيا" وبتاريخ 1 سبتمبر 2013 التزمت بالحجاب لإستقبال العام الدراسي (2013 - 2014) بشعار "تاجي حجابي" فتوقفت عن تسجيل الأناشيد وتصوير الكليبات وستكمل مشوراها بتقديم البرامج، أطلق عليها عدة القاب كـ أمیـرة الشاشـة، أميرة الحجاب، السنوايـت، وهي صاحبة أكبر قاعدة جماهيرية بقناة كراميش.25259132