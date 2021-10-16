شاهد .. أحمد بدير: عادل إمام هاتفني وبكى بعد تقديمي لبرنامج الست دي أمي!

انت الان تتابع خبر أحمد بدير: عادل إمام هاتفني وبكى بعد تقديمي لبرنامج الست دي أمي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قال أحمد بدير خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة: كنت بقدم حلقة من برنامج الست دي أمي.. وبعد انتهاء إذاعة الحلقة.. وجدت عادل إمام بيرن عليا، وقال لي أنتَ خلتني عيطت!.

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وأشار أحمد بدير أنه تعاون مع عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية، منها 8 أفلام، ومن ناحية الدراما تعاونا في مسلسل أستاذ ورئيس قسم.



مسلسل أستاذ ورئيس قسم تم عرضه في عام 2015، بطولة الفنان عادل إمام بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد بدير، نجوى إبراهيم، وطارق عبد العزيز، وعلي ربيع،

وانتصار، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، وياسر علي ماهر، وصفاء الطوخي، وشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، ويوسف فوزي، وسميرة عبد العزيز، ومحمد أسامة، وأمير المصري، ومحمد ريحان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان وماجد حمود.47650571