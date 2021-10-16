شاهد .. بسبب قبلة رشدي أباظة .. لن تتخيل ماذا فعل فريد شوقي بزوجته وجعلها تبكي دماً وندماً ؟

انت الان تتابع خبر بسبب قبلة رشدي أباظة .. لن تتخيل ماذا فعل فريد شوقي بزوجته وجعلها تبكي دماً وندماً ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

هي "بهيجة حبس عبدالسلام عبدالعال الحو" الشهيرة ب "هدي سلطان" من مواليد 15 اغسطس 1925 من مواليد قرية "كفر ابوجندي" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية من عائلة غنية جدا تزوج ابوها 3 مرات انجب 25 طفلا، اخوها الفنان "محمد فوزي".

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كانت هدي سلطان تحفظ القرآن الكريم كاملا وهي بعمر 11 عاما، وفي احد الحفلات بالمدرسة قامت وغنت اغنية لأم كلثوم فنالت اعجاب الحضور، بعد ذلك اصبحت تغني في الحفلات وأعياد الميلاد والمناسبات العائلية فأحبت الغناء.

بعد ان سافر محمد فوزي لإحتراف الغناء في القاهرة سافرت خلفه هدي سلطان، ثم اصبحت تذهب الي شركات الانتاج من اجل ان تعمل في الفن ولكن اصحاب الشركات كانوا يخافوا من محمد فوزي حيث كان يهدد كل من يساعد اخته علي العمل في الفن بالقتل.

ولكي يطمئن محمد فوزي الا تعمل اخته في الفن قام بتزويجها من شخص اسمه "محمد نجيب" وانجبت بنت اسمها "نبيلة"، سنة 1950 تم عرض فيلم "ست الحسن" علي هدي سلطان فذهبت الي اخاها في محاولة لإقناعه بتمثيل الفيلم بعد ان اقنعت زوجها وبالفعل وافق محمد فوزي، فنجحت نجاح باهر



بعد النجاح الذي حققته هدي سلطان يبدو ان زوجها شعر بالغيرة فخيرها بينه وبين الفن فأختارت الفن فقام بتطليقها، بعد طلاقها صمم محمد فوزي علي الا تعمل اخته في الفن، تعرفت بعد ذلك علي منتج وموزع سينمائي اسمه "فؤاد الجزايرلي"

فتزوجته، بعد ذلك مثلت وغنت مع رياض السنباطي في الفيلم الوحيد الذي مثله واسمه "حبيب قلبي" وعندما غنت في الفيلم من الحان السنباطي اعجب بها الموجي ومحمد عبدالوهاب وتنبأوا لها بمستقبل رائع في مجال الغناء.



بعد ان اصبحت هدي سلطان نجمة شهيرة ولها معجبون حاول زوجها "فؤاد الجزايرلي" ان يرغمها علي ترك الفن فحدثت مشاكل انتهت بالطلاق، تزوجت بعد ذلك من "فؤاد الأطرش" اخو فريد الاطرش وأسمهان استمرت معه فتره ثم حدث الطلاق



تزوجت بعد ذلك من النجم "فريد شوقي" واستمرت هذه الزيجة 15 عاما وانجبت منه "ناهد ومها" خلال تلك الفترة قدمت الكثير من الأفلام مثل "الأسطي حسن" و "جعلوني مجرما" و "فتوات الحسينيه" و "رصيف نمرة 5" و "النمرود" و "الفتوة" وعملت اكثر من 300 فيلم.

حدثت مشاكل كبيرة بينها وبين فريد شوقي البعض يقول ان سبب المشاكل ان هدي سلطان احبت رشدي اباظة اثناء تمثيلها معه في فيلم إمرأة علي الطريق حيث رفض فريد شوقي ان تمثل زوجته مع رشدي اباظة وعندها اقنعته بالموافقة اشترط عليها ان لا توجد قبلات في الفيلم.



لكن سيناريو الفيلم كان يحتم ان تكون هناك قبلات وعندما اتفرج فريد الفيلم حدثت المشاكل، البعض يقول ان سبب الخلافات هو سفر فريد شوقي الي تركيا وانشغاله مع المعجبات هناك،

انتهت هذه المشاكل بالطلاق الذي جعل زوجته تبكي من الندم بعد ذلك تزوجت المخرج المسرحي حسن عبدالسلام وفي يوم فرحها حضر فريد شوقي متنكرا واخذ يبكي علي ضياعها منه.



اعتزلت التمثيل قبل وفاتها بفترة كبيرة وارتدت الحجاب بعد نصيحة من الشيخ محمد متولي الشعراوي وادت الحج والعمرة 15 مرة وكانت تقرأ يوميا 5 اجزاء من القرآن.



اصيبت بسرطان الرئة في أوآخر ايامها وانتقلت الي رحمة الله في يوم 5 يونيو 2006 عن عمر ناهز الواحد والثمانون عاما.95712284