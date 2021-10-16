شاهد .. تصريحات جريئة .. تفجر الفضائح وتشعل فتيل الحرب بين مي العيدان وشمس الكويتية .. اتفرج العجب!!

انت الان تتابع خبر تصريحات جريئة .. تفجر الفضائح وتشعل فتيل الحرب بين مي العيدان وشمس الكويتية .. اتفرج العجب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد تصريحات جريئة أطلقتها الفنانة الكويتية شمس، وأخطرها أن العلاقة الحميمية بدون زواج حرية شخصية، قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بمهاجمتها بضراوة على تصريحاتها التي اعتبرتها مصادمة للإسلام ولكل الأديان والأعراف.

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وقالت "العيدان" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" ردًا على تصريحات مواطنتها، الفنانة شمس: "الحين صار الزنا، وطريق الحرام، اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام، وبكل الأديان السماوية، واللي اعتبرها من الكبائر، وأعظم الآثام، صارت حرية شخصية، واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام، اللي يأتون من غير زواج، والأمراض منها الإيدز".

وكشفت العيدان حقيقة أن شمس ليست كويتية خالصة بقولها: "ثانيًا بطّلي، ربط اسمك باسم الكويت، ما يحق لك، أنت غير

كويتية، ولم تسكنين الكويت يومًا، ولست من مواليد الكويت، ولَك اَي قريب أو بعيد من الكويت، بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان، تطلعين تكذبين على خلق الله، وتقولين أنا كويتية، وتنازلت عن الجنسية الكويتية".



وتابعت في نفس السياق: "اتحداكِ، لو تطلعين صورة البطاقة مدنية قديمة، ولا جواز كويتي قديم لك، مكتوب جنب اسمك كويتية، كلنا نمتلك بطاقاتنا المدنية القديمة، وجوازاتنا القديمة،

لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفة لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى بدبي، وتسيئين لاسم الكويت، ماحد يحق له يكتب اسم بلد ما هو من أهلها، أنت مواليد حفر الباطن، وساكنة بدبي، وجوازك دولة سانت كيتس، فحطي لنفسك حدود، أو راح يتم محاسبتك بالقانون باسم الإساءة لبلد أنت مالك حقوق فيه، وتستخدمين اسمها بتصريحات مشوهة".22855018