اتفرج – نجلاء بدر تثير الجدل بفستان عاري وملفت

شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تثير الجدل بفستان عاري وملفت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المصرية، نجلاء بدر بفستان ملفت على السجادة الحمراء الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021.

حيث أثار فستان الفنّانة المصرية نجلاء بدر جدلاً واسعاً بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب كشفه الصدر.

وتعرضت بدر لانتقادات شديدة بسبب فستانها واتهمها البعض بأنها ترغب في لفت الأنظار، كما ردت بدر على الهجوم عليها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر.

وجه عمرو أديب، حديثه للفنانة نجلاء بدر، أثناء مداخلة هاتفية، في برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، قائلا:” بصراحة الفستان ميتبلعش”، لترد عليه قائلة :”مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وقالت بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الجمعة: “لم أقصد أن يكون فستاني محل جدل زي ما حصل وأنا مليش في التريند، مكنتش شايفة إن الفستان فيه حاجة تستاهل كل الضجة دي، أنا كان نفسي أتشهر بعمل فني مش بفستان يتقال عليه مثير أو عاري”.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017. مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.