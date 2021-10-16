شاهد .. مفاجأة : بشأن سر عدم حضور ياسمين عبد العزيز مهرجان الجونة السينمائي!؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة : بشأن سر عدم حضور ياسمين عبد العزيز مهرجان الجونة السينمائي!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تحضر النجمة ياسمين عبد العزيز فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



وكانت أخبار انتشرت في الساعات الماضية عن حضور النجمة ياسمين عبد العزيز حفل الافتتاح برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي؛ وهي أخبار غير صحيحة حيث لم تحضر.44597319

وفضلت ياسمين عبد العزيز البقاء في القاهرة واستكمال فترة النقاهة حتى يكتمل شفاؤها نهائيا.



أول صورة لياسمين عبد العزيز في المستشفى:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أول صورة لها بعد خروجها من المستشفى من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

علقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي شفانا وعافانا”.



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة صور من غرفتها بالمستشفى في سويسرا من خلال خاصية الستوري على تطبيق “إنستجرام” لتعلن عودتها إلى مصر وانتهاء فترة علاجها هناك.44597319