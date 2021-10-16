شاهد .. بإطلالة فاضحة. هيفا ماجيك تخطت جميع الخطوط الحمر كادت تكشف المستور

انت الان تتابع خبر بإطلالة فاضحة. هيفا ماجيك تخطت جميع الخطوط الحمر كادت تكشف المستور- والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كما هي العادة أطلت ​هيفا ماجيك​ على متابعيها بصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وقد تخطت جميع الخطوط الحمر، وارتدت البيكيني الفاضح، الذي كشف عن صدرها بطريقة مستفزة وأظهر منحنايتها.

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وقد علقت ماجيك إلى أنها تحن لهذه الأيام القديمة، إذ كانت تتصرف بحرية وتخرج من منزلها متى شاءت، حتى باتت اليوم تحركاتها ضيقة، ولا تغادر منزل زوجها، وتطل على متابعيها معظم الأيام من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر، أن ماجيك كانت قد عرضت تقرير الطبيب الشرعي والذي يظهر أنها تمتلك نسبة عالية من هرمونات الأنوثة.61477114