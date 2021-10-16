شاهد .. بفستان كورنيش مفتوح رايح جاي نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها الجذابة ونعومتها التي اذهلت الجمهور (صور،فيديو)

انت الان تتابع خبر بفستان كورنيش مفتوح رايح جاي نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها الجذابة ونعومتها التي اذهلت الجمهور (صور،فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نسرين طافش وهي ترتدي فسان بيج مورد رائع مفتوح من يظهر جزي كبير من صدرها وتزينت بأكسسوارات جميلة وربطت شعرعها للأعلى .

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وعلقت طافش على صور قائلة: “من السجادة الحمراء للفلم المغربي كازابلانكا بيتز .. الحقيقة فلم عظيم صادق و عميق تحية لصناع هذا الفلم المغربي المميز و للسينما المغاربية عامة (الجزاير المغرب تونس) التي تقدم مستوى فني انساني عالي و تستحق الجوايز و الاشادة.

ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة،

تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .69091162