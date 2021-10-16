شاهد .. جورجينا تكشف صدرها وفخذيها بالأحمر المثير ورونالدو يخرج عن صمته بتعليق ناري .. اتفرج

انت الان تتابع خبر جورجينا تكشف صدرها وفخذيها بالأحمر المثير ورونالدو يخرج عن صمته بتعليق ناري .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خطفت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز الأنظار بجمالها الطبيعي، بعد ان تصدرت غلاف مجلة L'officiel، حيث أطلت بفستان قصير احمر اللون كشفت فيه عن فخذيها، ومكشوف الصدر بطريقة مثيرة، وتزينت بالإكسسوارات الناعمة.

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وحصدت صورة جورجينا الاف الإعجابات والتعليقات من قبل المتابعين والمحبين، الذين تغزلوا بجمالها وإثارتها، أبرزهم حبيبها نجم كرة القدم كريستيانو رونالد الذي علق برموز كثيرة كلها قلوب وقبلات تعبيرا عن حبه لها.

هذا وانتشرت في وقت سابق اخبار عن انفصال الثنائي بعد رفض والدة كريستيانو "بالسيدة دولوريس" زواجهما، والتي اتهمت جورجينا بأنها طامعة بثروة رونالدو، لكن إتضح ان كل هذه الاخبار عارية من الصحة وان علاقة جورجينا بها جيدة ولا تمانع زواجهما ابنها منها خصوصا انها والدة طفلته.95238921