شاهد .. هذا الضابط والفنان الوسيم تزوج ميرفت أمين وسهير رمزي.. لن تصدق من يكون!

انت الان تتابع خبر هذا الضابط والفنان الوسيم تزوج ميرفت أمين وسهير رمزي.. لن تصدق من يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فنان كبير لم يكن محظوظًا في حياته الشخصية حيث أن كل زيجاته باءت بالفشل، بدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم “العصفور” مع المخرج يوسف شاهين في عام 1972 ثم توالت أعماله السينمائية ومنها “عجايب يا زمن” و”الحب تحت المطر”، و”كفاني يا قلب”، و”كلهم في النار”، و”القاضي والجلاد والملاعين”.

50703111

ممثل بدرجة مقاتل، ولد في محافظة القاهرة في عام 1964 لكنه نشأ في الإسكندرية وكان ترتيبه الثالث بين أشقائه، وتخرج من مدارس الليسيه ثم التحق بكلية الحربية وشارك في حرب 1967 وفي حرب الاستنزاف وكان دوره العمل في وحدات الاستطلاع خلف خطوط العدو.

إنه الفنان الكبير محمود قابيل الذي تزوج من الفنانة سهير رمزي ولكن سرعان ما فشل الزواج، حيث قالت سهير خلال أحد التصريحات الصحفية أنها ندمت على هذه الزيجة.

ثم أشيع أنه تزوج بعدها من الفنانة ميرفت أمين، لكن الزواج لم يستمر أيضًا بسبب غيرته الشديدة عليها وهو الأمر الذي رفضته.

وكان قابيل ضمن مجموعة ساهمت في جمع المعلومات التي على أساسها وضعت خطة تحطيم خط بارليف، وأصيب عدة مرات أثناء العمليات الحربية في حرب الاستنزاف، ومنعته هذه الإصابات من المشاركة في حرب السادس من أكتوبر، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "العصفور" مع المخرج يوسف شاهين في عام 1972 ثو توالت أعماله السينمائية ومنها "عجايب يا زمن" و"الحب تحت المطر"، و"كفاني يا قلب"، و"كلهم في النار"، و"القاضي والجلاد والملاعين".

50703111