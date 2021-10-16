شاهد .. أبو هشيمة.. خان زوجته الأولى مع هيفاء وهبي فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال إبليس!

انت الان تتابع خبر أبو هشيمة.. خان زوجته الأولى مع هيفاء وهبي فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال إبليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما لا يعلمه الكثيرون أن رجل الأعمال المصري الشهير "أحمد أبو هشيمة" كانت متزوجاً من زميلته في الجامعة وتدعى "عبير".

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وعبير هي سيدة من خارج الوسط الفني، تعرف عليها بعد تخرجه في الجامعة وتزوجا عام 1997 وأنجب من منها ولديه عمر، ويوسف، واستمر زواجه منها حتى تعرف على هيفاء وهبي ووقتها بدأت المشاكل بسبب تلك العلاقة.

وتردد حينذاك أن زوجته الأولى طلبت الطلاق بعد أن تأكدت من العلاقة التي تجمعه بالمطربة اللبنانية، وقيل إنها تزوجت صديقه المقرب نكاية به بعد انفصالها عنه مباشرة.

في عام 2009 تزوج أحمد أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات وانفصلا العام 2012 بسبب خلافات ناتجة عن الغيرة.96188098