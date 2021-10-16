شاهد .. اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون....لاميتا فرنجية تضج انوثة بالهوت شورت والقميص القصير "بالصور".

انت الان تتابع خبر اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون....لاميتا فرنجية تضج انوثة بالهوت شورت والقميص القصير "بالصور". والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جذبت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية أنظار متابعيها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل.

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وظهرت لاميتا بإطلالة صيفية إذ إرتدت هوت شور جينز مع قميص قصير عن بطنها ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة، وأثارت بلوكها.

إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ودائماً ما تنشر لاميتا صورها وهي تمضي إجازتها الصيفية، إذ ظهرت لاميتا بصورة قد نشرتها سابقاً بإطلالة صيفية بكروب توب.باللون النيلي والابيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طبيعيته دون ان تعمد الى تسريحه.

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة.

نشرت الممثلة وعارضة الازياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت.

فيها بإطلالة حمراء خطفت فيها أنظار المتابعين.

وبدت فرنجية بالصورة ضاحكة وهي تأكل البيتزا، وترتدي فستاناً أحمر مثيراً، وعلقت عليها: “لا أريد المثالية.. أريد الحقيقة”.

لأن وأثارت الصورة إعجاب المتابعين ّ علق أحدهم: “ضحكة رائعة” وقال آخر: “جميلة”.ودائماً ما تنشر فرنجية صورها وهي تمضي إجازتها الصيفية، إذ ظهرت لاميتا بصورة قد نشرتها سابقاً بإطلالة صيفية بكروب توب.

لأن باللون النيلي والابيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طبيعيته دون ان تعمد الى تسريحه.

لاميتا فرنجية بالمايوه.خطفت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية فرنجية أنظار متابعيها بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل.

لأن الإجتماعي.

وأطلت فرنجية على متابعيها

وفوقه تنورة موردة، ووضعت على خصرها سنسالاً ذهبي اللون وجدلّت شعرها.

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