شاهد .. اتفرج : فيلا إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد.. كأنها قصر ملكي!

انت الان تتابع خبر اتفرج : فيلا إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد.. كأنها قصر ملكي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت مواقع اخبارية مصرية وعربية صورا من فيلا حسن الرداد وزوجته الممثلة إيمي سمير غانم، المكونة من طابقين مع حوض سباحة خارجي، وتتمتع بديكور يجمع بين روح الشباب العصرية والأناقة الكلاسيكية والراقية، ما يدل على شخصية كل من النجمين المصريين.

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الواجهة هادئة لكن مبهرة من خلال الفيديو المنشور الذي وجدناه عبر السوشيال ميديا ومن خلال الصور التي استطعنا جمعها من حساب الزوجين حسن الرداد بطل مسلسل الزوجة 18 وايمي سمير غانم، يظهر واضحاً أن الفيلا صغيرة وهادئة، تتمتع بتصميم بسيط ولكن رغم ذلك نجد انها مبهرة ولافتة للأنظار برقي ذوقها ولمساتها الهندسية المميزة.

تتمتع الواجهة بلون أبيض محايد يتناغم مع نقاء السماء لدرجة توحي بتلاحمهما معًا في ذلك الفضاء الواسع، كما أن ضوء النهار هنا كان قادرًا على إضافة بريق خاص للمبنى.



غرفة معيشة للراحة صممت غرفة معيشة حسن الرداد وايمي سمير غانم على الطراز الحديث، حيث انها تأتي على شكل حرف L باللاتينية. كما انها تتمتع بحالة من الهدوء والراحة من الصعب إنكارها، ويظهر ذلك بوضوح في ألوانها الناعمة المستمدة من ألوان الستائر والحوائط على حد سواء.

غرفة طعام ساحرة يغلب على غرفة الطعام اللون البني، وهي مكونة من طاولة تحاوطها كراس ناعمة التصميم، مع عناصر إضاءة تعمل على إضافة الجمال على مكوناتها.



ومن هذه الصالة يظهر الطابق العلوي للفيلا من خلال وجود درابزين خشبي أنيق ينقل القاطنين نحو غرف النوم.



مطبخ باللون البني قد لا يأتي المطبخ بمساحة شاسعة، ولكنه كامل متكامل يقبع في بقعة صغيرة من الفيلا؛ وحداته بألوان هادئة كبقية المنزل، وفي الوقت ذاته عملية وشاملة لكافة أغراض الطبخ.

اختيار اللون البني لوحدات المطبخ موفق جدًا، فهو متناسق تمامًا مع لون الأرضية، كما استطاع أن يمنح المطبخ احساسًا بالوسع.

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