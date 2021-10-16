شاهد .. على خطى رولا يموت .. السورية رنا الأبيض على دراجة نارية تستعـ ـرض مؤخرتها بوضعية تصوير جريـ.ـئة للغاية "بالصور".

انت الان تتابع خبر على خطى رولا يموت .. السورية رنا الأبيض على دراجة نارية تستعـ ـرض مؤخرتها بوضعية تصوير جريـ.ـئة للغاية "بالصور". والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الفنانة السورية رنا الابيض بنشر صورة جديدة لها وهي تجلس على دراجة نارية.

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وارفقت رنا الابيض صورتها بتعليق… لا يوجد لقاءات عثية في الحياة كل انسان تصادفو هو اختبار او عقوبة او هدية من الرب…وما ان نشرت رنا الابيض صورتها حتى فتحت عليها ابواب والتعليقات السلبية.

وبدأت التعليقات تنهال عليها والبعض الاخر قد قام بمدحها وتسأل عن سر جمالها ومحافظتها على رشاقتها.

نبذة عن حياة الفنانة رنا الأبيض:ولدت الفنانة السورية الشابة رنا الأبيض في السابع من شهر يوليو وذلك في عام 1979 ولذلك فهي تبلغ من العمر 42 عام.

وبرجها الفلكي هو برج السرطان، اسمها الكامل هو رنا عباس الأبيض ووالدتها هي السيدة طفة حسن وهي من مواليد مدينة.دمشق في سوريا ونشأت في أسرة فنية تهتم بالموسيقى والتمثيل، حصلت على شهادة البكالوريا ثم تدربت على التمثيل.في نقابة الفنانين وذلك لمدة ثلاث سنوات فقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومن.

أهمها فيلم “غراميات نجلا”، مسلسل “الولادة من الخاصرة” كما شاركت في بعض الأعمال السينمائية في الأردن والكويت.والبحرين والعراق وغيرها، حصلت على عدة جوائز من خلال أعمالها الفنية، تزوجت من عصام طوغلي ورزقت منه بابنها يوشع ثم.

انفصلت عنه وتزوجت بعد ذلك من وائل دباس ولكن ليس لديها سوى طفل واحد من زوجها الأول. تزوجت من شخص يدعى وائل دباس واستمرت معه.

لمدة 13 عام كانت خلالها تقوم بدور الزوجة الوفية المخلصة الصابرة، لم ترزق رنا بأطفال من زوجها الثاني وائل وذلك لأسباب.صحية تمنعه من ذلك صرحت بها رنا بعد أن تم الانفصال، قررت رنا الانفصال عنه بعد سنوات عديدة من الزواج وذلك بسبب إعلانه.

عقد قرانه على الشابة شيرين العقاد وهي فتاة من خارج الوسط الفني.

كشفت رنا الأبيض أنها تقدمت برفع دعوى قضائية للتفريق ضد زوجها، وقالت أنها عاشت معه لسنوات كانت فيها الزوجة الصابرة.

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