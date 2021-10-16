شاهد .. نسرين طافش تفجر الانترنت بإطلالة جريئه بدون بنطال . والجمهور يعلق. الله يستر من الجاي.. اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفجر الانترنت بإطلالة جريئه بدون بنطال . والجمهور يعلق. الله يستر من الجاي.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا جديدة لها في أحدث إطلالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

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وظهرت الفنانة طافش، في الصورة بلوك بسيط وارتدت بلوزة على شكل فستان قصير باللون الرمادي، وعليه رسومات أبطال ديزني الشهيرة.

وعلقت على الصورة كاتبة: “حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا”

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