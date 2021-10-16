شاهد .. بحركة مثيرة.. ياسمين صبري تفاجئ الجميع بمهرجان الجونة وتقلد «جورجينا رودريجيز»

انت الان تتابع خبر بحركة مثيرة.. ياسمين صبري تفاجئ الجميع بمهرجان الجونة وتقلد «جورجينا رودريجيز» والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة ياسمين صبري، بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطفت جميع الأنظار بإطلالتها الجميلة والمثيرة.

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وظهرت صبرى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأصفر المطرز البسيط، واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل إطلالتها جريئة، وارتدت معه مجموعة من المجوهرات الفخمة التى خطفت بها الأنظار.

وأثناء وجود ياسمين صبري على الريد كاربت، قامت بعمل حركة شهيرة تقوم بها الفنانة جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، في المهرجانات العالمية.

وقامت صبري برفع فستانها كأنها تطير جناحاته، في لقطة مشابهة لما تقوم بها جورجينا، الأمر الذي جعل الجمهور يشبه ياسمين بأنها تقلد جورجينا.

كما لاحظ الجمهور، أن فستان ياسمين صبري، يشبه كثيرًا أحدث الفساتين التي ارتدتها جورجينا في أحدث جلسة تصوير لها.

جدير بالذكر، أنه انتشرت خلال الشهور الماضية، صورة من صفحة غير رسمية لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، تشير إلى أن الفنانة ياسمين صبري تقوم بتقليدها في المظهر والملابس.

93472860