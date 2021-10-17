شاهد .. أسرار مؤلمة لا تعرفها عن شويكار .. الفنانة التي تأرملت وهي في الثانوية وحصلت على لقب الأم المثالية في سن العشرين ؟

انت الان تتابع خبر أسرار مؤلمة لا تعرفها عن شويكار .. الفنانة التي تأرملت وهي في الثانوية وحصلت على لقب الأم المثالية في سن العشرين ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولدت الفنانة شويكار عام 1938، في مدينة الإسكندرية، اشتهرت في بداياتها بالأدوار التراجيديا حتى قرر فطين عبدالوهاب أن يقدمها في الأدوار الكوميدية.

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اشتهرت الفنانة الراحلة شويكار بعلاقتها الزوجية والفنية مع الراحل فؤاد المهندس.

لكن شويكار كان في حياتها مأساة بسبب زواجها الأول الذي تم وهي لاتزال في عمر 16 عاما من المهندس حسن نافع الذي أنجبت منه ابنتها منة الله.



بعد عام من الزواج رحل زوجها بعد إصابته بمرض نادر، وأصبحت أرملة، بينما كانت تعمل وتدرس بالثانوية العامة وتربي ابنتها في وقت واحد.



وقد حصلت شويكار على لقب الأم المثالية من نادي سبورتنج وهي لاتزال في عمر العشرين.



من أعمالها التراجيدية فيلم الباب المفتوح، مع الفنانة فاتن حمامة، وفيلم غرام الأسياد.



حاول الفنان عبدالمنعم مدبولي أن يقنع الفنان فؤاد المهندس بموهبة شويكار في الكوميديا لتقوم ببطولة مسرحية أنا وهي وهي، ولكن المهندس رفض.



بعد خناقة بين المهندس وشويكار اقتنع الأول بها، وقرر أن يستعين بها في المسرحية، وبالفعل نجحت في دورها بجدارة.



قدم الثنائي معا بعد ذلك عدد من الأعمال المسرحية ومنها: سيدتي الجميلة، وغيرها، كما قدم لثنائي معا عدد من الأفلام الناجحة.

تحدث فؤاد عن قصة الحب بينهما، وقال: كان هناك شيئا بداخلي يدفعني للحديث معها، وكذلك الأمر بالنسبة لها وكنت أعتقد أنها معجبة بي ولهذا كانت تحرص على حضور عروضي المسرحية الأولى أو في فرقة ساعة لقلبك.



رغم قصة الحب القوية بينهما والتي كللت بالنجاح الفني، تم الطلاق بين فؤاد وشويكار بعد 20 عاما من الزواج.



قال فؤاد عن ذلك إن شويكار حبه الأول والأخير، ولكن النصيب بينهما انتهى عند ذلك، وظلت شويكار تقول إنه أستاذها.

الفنانة المصرية لم تنجب من فؤاد، وقالت إنها شعرت أن أولاده أولادها، واكتفت أيضا بابنتها الوحيدة منة الله.



اعترف الفنان فؤاد المهندس أن أعماله المسرحية بدون شويكار لم تحقق النجاح الكامل الذي يرضى عنه، وذلك ردا على ما قالته الفنانة هند رستم: المسرح فقد ثلث قوته بعد انفصال شويكار والمهندس.

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