شاهد .. خمنوا من تكون هذه الطفلة؟.. فنانة شهيرة فضحت زوجها مؤخرا على السوشيال ميديا

انت الان تتابع خبر خمنوا من تكون هذه الطفلة؟.. فنانة شهيرة فضحت زوجها مؤخرا على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفنانة مصرية شهيرة عندما كانت في مرحلة الطفولة، وآثارت الصورة إعجاب وتفاعل الكثيرين.

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وبدت الطفلة بملامح جميلة لا تختلف كثيرًا عن ملامحها في الوقت الراهن، فإذا دققت النظر في الصورة ستتمكن خلال ثوانٍ معدودة من معرفة صاحبتها.

وأشعلت هذه الفنانة الشابة، السوشيال ميديا في الأيام الماضية، بعدما اشتهرت بقيامها بفضح زوجها ونشر حكايتها على “جروبات الستات” الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنها الفنانة “دينا فؤاد” التي أبدعت في أداء دور شخصية “مروة” في حكاية “ماريونيت” ضمن مسلسل “ورا كل باب” الذي أُذيع على قناة “الحياة”.

وتناولت “دينا”، في حكاية “ماريونيت”، حالة الملل التي يعيشها الزوجين وقلة الحوار بينهما، وما يعقب ذلك من تفاقم المشكلات، كما سلطت الضوء على المجموعات المتداولة على موقع التواصل “فيسبوك”، والتي قد يستغلها البعض في تخريب حياة الأزواج من خلال التفاصيل التي ينشرها صاحب/ة المشكلة، الذي يترك نفسه لآراء وأفكار الآخرين.

وهناك معلومة هامة عن الفنانة دينا فؤاد لا يعلمها الكثيرون، وهي أنها عملت في بداية حياتها كمذيعة في قناة “الحرة” الأمريكية، وكانت تقدم أحد أهم البرامج السياسية وقتها.

ثم دخلت عالم الفن، وكانت بدايتها في مسلسل “الدالي” عام 2007م، حيث رشحها الفنان الراحل نور الشريف، لتؤدي دور ابنته الكبرى في المسلسل، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية مع مشاهير الفن، وبرعت في أداء جميع الأدوار. وكانت دينا تزوجت، في عام 2008، من “شريف عبدالعزيز” منتج ومخرج البرنامج الذي كانت تقدمه على فضائية “الحرة”، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “زينة”، واستمر زواجهما لمدة عامين، ثم انفصلا في 2010م.

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