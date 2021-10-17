شاهد .. سمية الخشاب تخرج عن صمتها وتستفز الرجال: لبسكم بيستفزنا نتحرش بيكم!اتفرج

انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تخرج عن صمتها وتستفز الرجال: لبسكم بيستفزنا نتحرش بيكم!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

سخرت الفنانه المصرية سمية الخشاب من الرجال الذين يرجعون سبب للتحرش لارتداء النساء ملابس مثيرة، وعارضتهم بقوة.

وجهت سمية رسالة شديدة اللهجة قالت بها:

42238217



(اي حد بيحط مبرر للتحرش انه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم).



سمية محقة فيما قالته، لأن لا يوجد مبرر للتحرش، خصوصاً أن في الدول الأجنبية تقل نسبة التحرش عن ما هي عليه في الدول العربية، رغم ارتداء النساء هناك ملابس مكشوفة على عكس السائد في الشرق الأوسط من حجاب وملابس محتمشة ومع هذا يكثر التحرش!



وهنا نذكر بعض النصائح للفتيات ليتعلمن كيف يواجهن التحرش:

الدفاع عن النفس:



هناك الكثير من تقنيات الدفاع عن النفس التي يجب أن تتعلمها المرأة للحماية من مراحل التحرش المتقدمة التي قد تصل للاغتصاب، حيث تقوم بعض الأندية الرياضية بتعليم السيدات

والفتيات حركات قتالية خاصة تتميز بالسرعة والفاعلية والاعتماد على التقنية أكثر من الاعتماد على القوة البدنية، وذلك بهدف الدفاع عن النفس وردع المعتدي، حيث تكون هذه الحركات كفيلة بإنقاذ حياتهن.42238217