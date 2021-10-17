شاهد .. اتفرج .. فنانة شهيرة تفاجي الجميع وتخرج من المسرح أمام الآلآف بفستان فاضح يظهر كل جسدها (صور صادمة)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. فنانة شهيرة تفاجي الجميع وتخرج من المسرح أمام الآلآف بفستان فاضح يظهر كل جسدها (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ضجة واسعة بظهورها في فستان جريء بمهرجان جرش، بدا وكأنه يكشف ملامح جسدها بشكل مثير وواضح وشبهه النشطاء بفستان الفنانة المصرية رانيا يوسف والضجة التي أثارتها هي الأخرى.

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غير أن الفستان في الحقيقة ليس شفافًا رغم أنه يوحي بذلك، وقالت كرزون لموقع فوشيا إنه من تصميم بدور الحبيب.

وانتقد الأردنيون ظهور الفنانة بهذا الشكل، معتبرين أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ، واستهجنوا قرار إدارة مهرجان جرش بالسماح للفنانة بالخروج للجمهور بهذا الشكل، واعتبروا ظهورها بهذا الشكل المثير إهانة للأردن وليس للمهرجان الثقافي فقط.

وشن النائب الأردني، صالح العرموطي، هجومًا على حكومته، في كلمة له خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، قائلًا: إن ”إحدى المغنيات ظهرت شبه عارية في إحدى الحفلات بمهرجان جرش، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا“.

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