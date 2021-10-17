شاهد .. صورة متداولة لشهد الشمري تتحدث فيها عن طريقة رسم الوشم على جسدها!

انت الان تتابع خبر صورة متداولة لشهد الشمري تتحدث فيها عن طريقة رسم الوشم على جسدها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري كشفت من خلاله عن رفضها رسم “التاتو أو الوشم” على جسدها، وذلك في معرض ردِّها على سؤال وصلها من أحد المتابعين عبر حسابها في “سناب شات”.

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ووجه لها أحد المتابعين سؤاله قائلا: “كلش أحب يومياتك بس ما أعلِّق.. سؤال بعيد عن الشعر.. ليش أنتِ الوحيدة اللي مم سوية وشم اشعجب أحب أعرف رأيك بهذا الشي”.

وردت الشمري بدورها، قائلةً: “أبداً ما أحب الوشم ينرفزني، خصوصاً إذا وشم مبيِّن ظاهر مو خفي، ما أدري يمكن أكو ناس تحبه بس أنا لأ”.

وبعدها أطلَّت الشمري عبر مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تعتمد “لوك” جديدا من خلال رسم الحواجب، وكذلك تسريحة شعرها، حيث قامت باعتماد الشعر القصير.

وحاولت الشمري أن تجذب المتابعين حول شكلها الجديد قائلةً إنَّها وراثة في العائلة لديهم، إضافةً إلى مرض السكري الذي يصيب بعض أفرادها، متابعةً وهي توُجِّه الحديث لجمهورها عن تلك العوامل الوراثية ليشاركوها ما يعانون أيضاً من وراثة في عائلاتهم للمناقشة معهم.

ومؤخرا لفتت الشمري أنظار متابعيها بعد ظهورها بإطلالة جذابة ورشيقة، عقب وضع طفلتها الأولى “ناي”، من زوجها العراقي فهد زيد.



وشاركت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”، بدت فيه وهي تستعرض جمالها ورشاقتها بعد الولادة، حيث إنها لم تطل على متابعيها منذ فترة طويلة، وعلقت قائلة: “سويت لون جديد في شعري أمس، ما رأيكم”.



كما ردت الإعلامية العراقية على متابعة وجهت لها سؤالا بشأن خسارة وزنها ، قائلة: “الأكل الصحي والذهاب إلى الصالة الرياضية يجعلكم تفقدون وزناً كثيراً، وعيشوا حياتكم كما تريدون، وابذلوا مجهودا في أي شيء وأهم شيء النفسية بالموضوع”.



وأضافت شهد: “انا جبت وحبلت زاد وزني زيادة مو طبيعية صار حوالي 90 كيلوغرام ، لكن بالنسبة للجهلة، هم لعبتي استفزهم وأبين لهم مدى غبائهم بكل مرحلة من مراحل حياتي، واشجع البنات بأن يحبون نفسهم وشكلهم، وأي تغيرات تصير في حياتكم احبوها مهما تكن”.

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