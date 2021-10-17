شاهد .. بدون تردد او خجل... رزان مغربي تفجر الانترنت بمايوه بنقشة النمر وتثير جدلا واسعا... اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون تردد او خجل... رزان مغربي تفجر الانترنت بمايوه بنقشة النمر وتثير جدلا واسعا... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، متابعيها صورة جريئة لها أثناء تواجدها في أحد الرحلات البحرية.

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(لا تدع الشمس تغرب علي)

ونشرت رزان مغربي صورتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والتي ظهرت بها مرتدية بكيني بنقشة النمر، ووضعت منديلاً مشابهاً باللونين الأبيض والأسود.وعلقت رزان على الصورة: (لا تدع الشمس تغرب علي).

وتعرضت الإعلامية اللبنانية لهجوم من متابعيها بسبب جرأتها في ملابسها واستمرارها في نشر صورها بالبكيني، وهو ما يروه أمراً مبتذلاً خاصة أنها إعلامية معروفة.

رزان مغربي بعيون فرعونية

وقبلها بأيام، خضعت رزان لجلسة تصوير بإطلالة فرعونية غريبة، ارتدت خلالها فستاناً قصيراً عاري الصدر، وبألوان صيفية مبهجة.وقالت رزان مغربي عن إطلالتها خلال برنامج «the insider»: (أنا أؤمن أن كل شئ بسيط هو الحلو حتى لو بتخلى عن الحذاء وبكون دونه.. ونحن في أي مكان لازم نبعث رسالة البساطة والطبيعية).

كما وجهت رزان حينها الشكر إلى خبير التجميل المصري علاء التونسي، لافتة إلى أنه وراء فكرة تزيين عيونها بمكياج فرعوني.

وقالت الإعلامية اللبنانية: (من أجمل الميكآب أرتست في العالم العربي واستوحينا منه الإيلاينر الفرعوني القديم).

رزان مغربي في احتفال Enigma

وقبل أسابيع، أثارت رزان جدلاً واسعاً بإطلالتها الجريئة في احتفال بأحد فنادق القاهرة في مصر.وارتدت رزان مغربي خلال حضورها الاحتفال السنوي لمجلة Enigma كروب توب مع اسكيرت بالشراشيب الميتاليك باللون الأسود، وبدون أكمام، ومكشوف عند منطقة الصدر، ويوجد فتحة ساق جريئة.

ونشرت رزان الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وعلقت: (تم التحقق، غطاء مرصع بالألغاز مرصع بالنجوم وبراق، شكر خاص لمجلة إنيجما).

كما ظهرت بفيديو آخر وهي تقف أمام أحد الأغلفة التي صممتها بنفسها، وعلقت: (من اجمل الاغلفة اللي عملتها في حياتي. اتصور في لندن و كسر الدنيا و كنت جدآ سعيدة انه تم اختياره من ضمن اغلفة مجلة eniGma الناجحة).

وتابعت رزان : (مش بس هيك الفنانة التشكيلية سماح رسماه لوحة زيتية بالالوان الطبيعية ،وقالتلي انها استوحت مجموعة الالوان الكتيرة لان شخصيتي فيها جوانب كتير كلها طاقة ايجابية و سعادة

الف شكر على الحب و الوقت سماح انت اضفتي حياة للصورة).متابعون يهاجمون رزان مغربي

وأثارت ملابس رزان مغربي هجوماً ضدها، فجاء في التعليقات: (ما كفاية بقي يا رزان متعبتيش).

وكتب آخر: (كنتي لبستي مايوه وخلاص، ليه التعب ده كله ولابسة من تحت؟).

واتهمها آخر بالسعي وراء تصدر التريند، وكتب: (عايزة تطلعي ترند).

بينما رأى متابع أن الملابس أنسب لعطلة على البحر، وليس حفلاً، وكتب: (ما المفروض تطلعي على الساحل مش حفل ).

وتساءلت أخرى: (انا الوحيدة الي شايفة انو لبس مبتذل و رخيص و فاضح؟).

ارتدت الفستان ونسيت ماتحته!

وسبق أن أثارت رزان مغربي، جدلاً مماثلاً بظهورها الجريء على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في أكتوبر الماضي.وظهرت رزان مغربي حينها بفستان أزرق (وان شولدرز)، وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، تُظهرها وكأنها لا ترتدي شيئاً تحته.

كما قامت رزان بتقبيل أحد منظمي الحفل بعدما طلب منها إنهاء وقفة التصوير لإتاحة المجال لباقي الفنانات لالتقاط الصور، فما كان منها إلا أن قبلته لإرضائه في محاولة لإبقائها أكثر.

وأثارت ملابس رزان غضب المُتابعين بسبب جرأتها، مُعلقين أن سنها لم يعد يتناسب مع تصرفاتها الصبيانية، وأن المهرجان كان عرض أجساد فقط.

هذا وقد ظهرت رزان مغربي قبل أيام خلال قضائها الإجازة الصيفية بعدة إطلالات، ارتدت في إحداها فستانًا من اللون الأبيض مكشوف الأكتاف من أمام حمام السباحة، وكانت حافية القدمين، مع نظارة شمس باللون الأزرق، وشنطة كبيرة باللون الأبيض.حول رزان مغربي

الجدير بالذكر أن رزان مغربي (48 عاماً)، ولدت في بيروت لعائلة مسلمة، والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، ولديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق.

وهي حاصلة على الجنسية البريطانية ،حيث عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، وتزوجت من رجل الأعمال المصري ناجي كامل عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.

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