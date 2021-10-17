شاهد .. استياء واسع من "إلهام شاهين" والسبب ياسمين عبد العزيز.. لن تصدق ماذا فعلت!

انت الان تتابع خبر استياء واسع من "إلهام شاهين" والسبب ياسمين عبد العزيز.. لن تصدق ماذا فعلت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حرصت الفنانة إلهام شاهين ، على حضور المهرجان بإطلالة متميزة، على الريد كاربت في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلق قبل قليل.

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حيث ظهرت إلهام شاهين، خلال المهرجان، بفستان طويل متعدد الألوان كت، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، مما أثار إعجاب الحاضرين.

ولكنها تعرضت لموجة من الانتقادات من قبل الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا، بسبب ظهورها بفستان يشبه فستان الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي ظهرت به مع الإعلامية منى الشاذلي خلال البرنامج، باختلاف استايل الفستان، ولكنه نفس الألون والنقوش تماما.

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة، كان قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الأتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.84811772