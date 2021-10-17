شاهد .. شائعة وفاة عادل إمام تشعل وسائل التواصل.. وبيان طارئ من "المهن التمثيلية"

انت الان تتابع خبر شائعة وفاة عادل إمام تشعل وسائل التواصل.. وبيان طارئ من "المهن التمثيلية" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء وفاة الفنان عادل إمام، خلال الساعات الماضية.

ونفى الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، الخميس، شائعة وفاة الفنان الكوميدي الكبير عادل إمام.99682649

وقال مكرم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن "هذا الخبر، إشاعة لا أساس لها من الصحة"، لافتا إلى أن رواد التواصل الاجتماعي في مصر تناقلوها دون التحقق من صحتها.

وأهاب مكرم بالجميع "عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها".

وبين الحين والأخر تتردد شائعات حول صحة الزعيم عادل إمام.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام، قد نفى في وقت سابق شائعة أخرى ترددت عن إصابة عادل إمام بفيروس كورونا.

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