شاهد .. فقط للرجال .. احذر وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة يتسبب بكارثة صحية مدمرة | اليك الطريقة الصحيحة ؟

انت الان تتابع خبر فقط للرجال .. احذر وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة يتسبب بكارثة صحية مدمرة | اليك الطريقة الصحيحة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كما هو متعارف عليه ولا يختلف عليه اثنان فإن زيت الزيتون يستخدم في معالجة الكثير من المشاكل الصحية، ويعتبر من أجود الزيوت الطبيعية التي أثبتت الدراسات الحديثة فوائدها لجسم الإنسان.

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وزيت الزيتون عبارة عن سائل مستخلص من حبات الزيتون، عن طريق عصر الزيتون الكامل وإستخراج الزيوت، ويستخدم في الطهي والطب البديل، ويدخل في تكوينات بعض مستحضرات التجميل وبعض المستحضرات الطبية

ورغم فوائد زيت الزيتون الكثيرة، إلا أن هناك بعض الأضرار والآثار السلبية التي قد تنتج عند إستخدامه بطريقة خاطئة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.



أضرار دهن زيت الزيتون على الخصية

أضرار دهن زيت الزيتون على الخصية متعددة بالرغم من فوائده، فلكل شيء أضرار كما له فوائد، خاصةً مع استخدام المواد الطبيعية بطريقة خاطئة فتنعكس سلبًا على صاحبها، وتسبب أضرار جسيمة نحاول تجنبها، وفيما يلي نذكر لكم أبرز الأضرار التي قد تنتج عند دهن زيت الزيتون على الخصية :



- توجد أضرار لدهن زيت الزيتون على الخصية في حالة ممارسة الجنس مع استخدام واقي ذكري، ولا ينصح بها لأنها تمزق الواقي، كما أنه يكبر حجم العضو الذكري.



- انتشرت في الهند طريقة لحقن زيت الزيتون في العضو الذكري، وهو ما قد يسبب أضرار بليغة تصل لحد السرطان، وأدى ذلك لقطع العضو ليتم العلاج.



- قد ينتج عن دهن زيت الزيتون حدوث مرض بكتيري.

وصفة زيت الزيتون للخصية

هناك بعض الوصفات التي قد يلجأ إليها بعض الأشخاص ظنًا منهم أنهم يساعدون أنفسهم على الشفاء من الأمراض الجنسية، أو محاولة منهم لتقوية النشاط الجنسي لديهم لذا نذكر لكم منها أحدى الوصفات الفعالة في الآتي:



مكونات الوصفة

تتمثل مكونات الوصفة في الآتي:

- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون. - عدد من 2 إلى 3 فصوص ثوم. - علبة فارغة صغيرة نظيفة.



طريقة تحضير واستخدام الوصفة

- نقوم بهرس فصوص الثوم جيدًا بحيث يصبح مهروس هرس ناعم. - نقوم بخلط الثوم المهروس مع زيت الزيتون حتى يصبح الخليط متجانس. - يتم تسخين الخليط على نار هادئة. - اترك الخليط يبرد. - قم بوضع الدهان على الخصية ودلكه جيدًا.

تعمل هذه الوصفة كمنشط جنسي طبيعي وتعالج ضعف الانتصاب وتقوم بتحسين الدورة الدموية



تحذير من وصفة زيت الزيتون للخصية

لا تستند هذه الوصفة إلى أي دليل علمي ! لذا فنحن نخلي مسؤوليتنا إذا اعتمد أحدهم تلك الوصفة وقام بها، ولكننا في المقابل ننصح الراغبين في الحصول على الفوائد المزعومة لتلك الوصفة فيمكنه التوجه إلى الطبيب المختص وهو من سيفيده أكثر من أي شخص آخر.



علاج الآثار الجانبية للوصفة

بعد أن ذكرنا لكم وصفة زيت الزيتون التي قد تنجح مع البعض وقد تخيب فهي لم تثبت فاعليتها وقد تسبب بعض الأضرار مثل: الحساسية الموضعية نذكر لكم العلاج في الآتي:

ينصح باستخدام مرهم Locoid cream مرتين يوميًا لمدة خمس أيام مع عدم استخدام الصابون على تلك المنطقة حتى يتم الشفاء.

كيفية تجنب أضرار دهن زيت الزيتون على الخصية

لتجنب أضرار دهن زيت الزيتون على الخصية مع الحصول على فوائده يمكن تناول زيت الزيتون مع الثوم عن طريق الفم بدل من استخدامه كدهان موضعي. ذلك لأن زيت الزيتون الذي يستخلص عن طريق عصر ثمار الزيتون، يعد من أكثر الزيوت الشائعة استخدامًا لاحتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وبالتالي تحمي الجسم.



كما يحسن عمل الدورة الدموية ويقلل من الكوليسترول في الشرايين، وبالتالي يعزز تدفق الدم، كما أن تصنف الأحماض الدهنية غير المشبعة به إلى دهون صحية لا تضر الجسم عند تناولها.



إرشادات طبية

يقدم الأطباء النصح والارشادات لتجنب المخاطر الناجمة عن الوصفات الخاطئة، ونذكر أهم النصائح في ما يلي:

- يمكنك تجنب المخاطر الناجمة عن دهن زيت الزيتون بتناوله فقد أثبت فاعليته عبر تناوله. - يجب تجنب دهن أي مواد أو زيوت على الخصية لتجنب حدوث حساسية أو أمراض جلدية.

- تجنب حقن العضو الذكري أي مواد غريبة لأن ذلك يؤدي للبتر.

الدراسة الحديثة عن فاعلية زيت الزيتون



أشارت العديد من الدراسات الحديثة التي أجريت عن مدى فاعلية زيت الزيتون لدى الذكور خاصةً عندما يتم تضمينها في النظام الغذائي على تحسين الإنتصاب، وقد من ذلك ما توصلت اليه الدراسة التي أجريت عام 2017 من قبل رافاييل لانفرانكو وسيمونا دي فر لانفرانكو انشيسكو، على نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ونقدم لكم ملخص التجربة في الآتي:

يتمثل النظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي بزيادة الحصص الغذائية بالدهون الصحية غير المشبعة، كنظام غذائي صحي متوازن بين الخضار والفاكهة والكميات المضافة من الدهون.



تمت مراجعة الدراسات المعنية بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي لفترة ممتدة من يناير 2010 وحتى وقتنا الحاضر.

أكدت الدراسات الطبية إلى أن أتباع نمط صحي للحياة متضمنًا استخدام زيت الزيتون بمعدلات طبيعية في الطعام يحسن من عملية الأيض لكل من السكريات والدهون، وزيادة نسبة الأكسدة في الجسم، وهذا يساعد على تحسين الوظائف الجنسية.

فوائد عامه لزيت الزيتون

لزيت الزيتون عدة فوائد نظرًا لاحتوائه على فيتامين ـهـ والأميجا 3، وتتعدد فوائد زيت الزيتون ونذكرها لكم في الآتي:

- يعمل زيت الزيتون على محاربة الشيخوخة.

- قد يساعد في علاج دوالي الخصيتين.

- ينقي الدورة الدموية خاصة عند تناول ملعقة على الريق.

- يساعد الجسم على فقدان بعض الوزن.

- يعمل على تنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.

- يخفف من الألم والالتهابات.

- يساعد على زيادة الحيوانات المنوية وزيادة قدرة التخصيب.

- يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم.

- يحمي الجسم من هشاشة العظام.

أضرار زيت الزيتون



الإفراط في استخدام زيت الزيتون قد يسبب آثارًا جانبية لدى البعض، ونذكر أهم هذه الآثار فيما يلي:

- الإصابة بالتهاب الجلد التماسي.

- إصابة بمرض فرط التحسس الآجل.

- الإصابة بمرض السكري، إذ يقلل زيت الزيتون من معدل السكر في الدم.

- مراعاة عدم استخدام زيت الزيتون بكثرة أثناء فترة الحمل.

- يزيد الوزن إذا استخدم بكثرة.

- يتعارض مع بعض الأدوية خاصًا أدوية ضغط الدم المنخفض.

- يعمل على تخثر الدم ويضعف من أداة الدورة الدموية في حالة الإكثار من الاستخدام.



- قد يتسبب الإفراط في زيت الزيتون في الجلطات.

- يسبب انسداد في مسام الرأس.

- قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

- قد يسبب الإفراط في زيت الزيتون إلى إسهال.

- قد يؤدي لإضربات في الجهاز الهضمي الناتج عن الإفراط في الاستخدام.12981579