شاهد .. مفاجأة بشأن الممثلة التي قالت عنها دانا حمدان سمعتك سبقاكي.. ياسمين صبري أم ريهام حجاج!

انت الان تتابع خبر مفاجأة بشأن الممثلة التي قالت عنها دانا حمدان سمعتك سبقاكي.. ياسمين صبري أم ريهام حجاج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد التساؤلات التي طرحها عدد كبير من المتابعين حول إن كانت الممثلة الأردنية دانا حمدان تقصد ياسمين صبري أم ريهام حجاج في الهجوم الذي شنته على إحدى الممثلات الحاضرات في مهرجان الجونة ووصفها لها بـ”ألمتعجرفة القبيحة”، خرجت حمدان عن صمتها لتوضح الأمر.

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وكتبت دانا حمدان عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك:”يا جماعة الناس اللي فاكرة إني أقصد ياسمين صبري وريهام حجاج من تعليقاتكم، دول من أكتر الناس المحترمة، الفنانة دي أكثر فنانة ضارة بالوسط الفني، شكرًا مش هرد على أي أسئلة”.

وبدورها علقت الفنانة الأردنية ميس حمدان على منشور شقيقتها دانا حمدان الذي كتبته بالأمس عن تعامل إحدى الفنانات معها بشكل غير لائق.

وقالت على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي: “إحدى الفنانات تعاملت مع شقيقتي بشكل غير لائق، وهي عبرت عن انزعاجها من هذا الأمر، لكننا أكبر بكثير من هذا الأمر والموضوع مش مستاهل”.



هذا وكانت هاجمت دانا حمدان زميلة لها من المشاركات في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ووصفتها بالقبيحة المتعجرفة من دون أن تذكر اسمها، لكنها انتقدت تعجرفها.



كتبت النجمة الأردنية دانا حمدان، مهاجمة زميلة لها، في حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “عمرها ما كانت نجوميه انك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح دا ابدا، كنت بسمع عنك كتير وما شاء الله سمعتك سبقاكي بس ما كنتش اتخيل ان اللهفة للقطة وخداكي للدرجة دي”.

وأضافت: “الفنان سمعة وادب واخلاق واسلوب اتعلمي من اللي قبلك وانجم منك مليون مره ازاي تحترمي الغير علشان حد يحترمك… عموما هي دواره”.



وشاركت الفنانة دانا حمدان في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.فقد حضرت دانا على السجادة الحمراء في الحفل بإطلالة مميزة اعتمدت فيها فستاناً مزركشاً بالمثلثات الزجاجية الحمراء والفضية. واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا قويا يركز على لون الروج الأحمر.

ويذكر ان دانا حمدان، ظهرت قبلها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا أخضر بقصة وان وشلدر، وأضفت للإطلالة جاذبية من خلال وضع بعض اللمسات بالإكسسوارات. وقد اعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية، حيث ظهرت بتسريحة الشعر المرفوع على الجنب، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا رقيقًا.80588252