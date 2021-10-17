شاهد .. اتفرج .. شبيهة دنيا سمير غانم الإيطالية تخطف الأنظار بالشبه الكبير بينهما .. "كأنهم تؤام" (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. شبيهة دنيا سمير غانم الإيطالية تخطف الأنظار بالشبه الكبير بينهما .. "كأنهم تؤام" (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيهة الفنانة المصرية الكبيرة دنيا سمير غانم الإيطالية، حيث تظهر ملامح الشبه بينهما كبيرة جداً.



وقد تداول المتابعون صورة مدمجة للفنانة دنيا سمير غانم وشبيهتها الأوروبية لاعبة كرة القدم الإيطالية "سارة جاما".21224571

يُشار إلى أن اللاعبة الإيطالية سارة جاما وُلدت في 27 مارس 1989، وظهرت لأول مرة مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم للسيدات، في يونيو 2006، .

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