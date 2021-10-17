شاهد .. فنانة مصرية أنفقت كل أموالها على الخير وصولا إلى بيع أثاث منزلها .. وعندما ماتت اكتشفوا جثتها بعد 3 أيام .. من تتوقع أن تكون؟

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية أنفقت كل أموالها على الخير وصولا إلى بيع أثاث منزلها .. وعندما ماتت اكتشفوا جثتها بعد 3 أيام .. من تتوقع أن تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولدت الفنانة والراقصة المصرية زينات علوي يوم 19 مايو عام 1930 في مدينة الاسكندرية وهربت من أسرتها لقسوة والدها وكانت في عمر 16 وقيل إن معاملة والدها القاسية جعلتها تتخذ موقفا من الرجال فقد رفضت الزواج من الفنان عبد السلام النابلسي الذي أعترف أنه أحبها وطلب منها الزواج.

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واحدة من أشهر الأسماء في عالم الرقص الشرقي وعرفت بشخصية متفردة غلب عليها الطابع الإنساني الذي تمثل في مساعداتها المالية لزميلاتها وزملائها في الوسط الفني.

وفقا لما ذكره الكاتب أنيس منصور كانت زينات علوي تقدم مساعدات مالية لكثيرين ومنهم الشاعر الكبير كامل الشناوي الذي قدمت له مساعدة مالية وهددت بالانتحار إن لم يقبلها.



عرفت في الوسط الفني بلقب زينات قلب الأسد لانضباطها والتزامها ووصفت بأنها أفضل راقصة مصرية بعد تحية كاريوكا وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية بعد مشوارها في شارع عماد الدين وتنقلها في المعمل بين فرقة بديعة مصابني وفرقة شكوكو.



في عام 1971 اعتزلت زينات ارقص بسبب مضايقات الشرطة للراقصات والتشديد عليهم وفشلها في تكوين نقابة لراقصات وابتعدت عن الساحة الفنية حتى توفيت يوم 16 يوليو عام 1988 وحيدة فقيرة باعت أثاث منزلها ولم يتم اكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاتها.



أثنى على زينات علوي العديد من النقاد وكتب عن مواقفها الإنسانية كبار الكتاب وعلى رأسهم أنيس منصور الذي ذكر أنها كانت ترسل مبالغ مالية لزميلات وزملاء لها .55588154