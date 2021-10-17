شاهد .. القرنفل وزيت الزيتون والثوم.. سلاح الرجال في ليلة الدخلة..إليكم الطريقة الصحيحة لإستخدامه

انت الان تتابع خبر القرنفل وزيت الزيتون والثوم.. سلاح الرجال في ليلة الدخلة..إليكم الطريقة الصحيحة لإستخدامه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعد الضعف في العلاقة الزوجية من بين أكثر المشكلات التي تؤرق الرجال ، مما يدفعهم إلى استخدام طرق مختلفة للتغلب عليه ، والتي قد يكون لها تأثير سلبي كبير ، وعلى رأسها تناول الأدوية.

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وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الرجال بالضعف ، والذي قد يكون بسبب تناول الأدوية المضادة للاكتئاب والمدرة للبول ، أو قد يكون بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل الاضطرابات العصبية والاكتئاب وأمراض الأوعية الدموية وأمراض الكلى.كما أن هناك بعض الممارسات الضارة التي قد تتسبب في إصابة الرجال بالضعف ؛ مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وتناول المخدرات والمواد الكحولية ، وينصح الخبراء بتجنب تناول الأدوية لتأثيراتها الضارة على الرجال ، واستبدالها بالأطعمة والوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة كفاءة القدرة.

وصفة طبيعية لزيادة القدرة الزوجية

وهناك وصفة طبيعية ينصح الخبراء بتناولها ؛ لتأثيرها القوي على القدرة للرجل ، بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية .. ولتجهيز هذه الوصفة عليك بإحضار 5 فصوص ثوم مفرومة ، وإضافة القرنفل المطحون إليها ، ثم وضع زيت الزيتون وخلطها جيدا .آ

وللحصول على نتيجة جيدة ، ينصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة بساعة أو في الصباح بشكل يومي.38217605