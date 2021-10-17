شاهد .. كأنها فتاة عشرينية سميرة سعيد بجمب سوت جينز وإطلالة رشيقة.. تخطف الأنظار وتثير الجدل !؟(صور)

انت الان تتابع خبر كأنها فتاة عشرينية سميرة سعيد بجمب سوت جينز وإطلالة رشيقة.. تخطف الأنظار وتثير الجدل !؟(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت “سميرة” بإطلالة جذابة، مرتدية جمبسوت جينز، واعتمدت على شعرها الاشقر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياجا لافتًا أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” بعد طرح الكليب الشهر الماضي، الذي حقق 4.7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.89749332