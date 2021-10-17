شاهد .. الفنانه هيفاء وهبي بهوت شورت ..تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالتها وتثير الجمهور!صورة

انت الان تتابع خبر الفنانه هيفاء وهبي بهوت شورت ..تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالتها وتثير الجمهور!صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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وظهرت هيفاء وهبي، في الصور من أمام سيارتها الفارهة بإطلالة جريئة وهي تستعرض جمالها وأنوثتها، أما من الناحية الجمالية

فاعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

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