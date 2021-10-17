شاهد .. بالفيديو - صافيناز بوصلة رقص فاضحة..هزة الصدر تفضح المستور وتسلب العقول

انت الان تتابع خبر بالفيديو - صافيناز بوصلة رقص فاضحة..هزة الصدر تفضح المستور وتسلب العقول والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ​ مقطع فيديو أثناء تقديمها لوصلة رقص، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وطرحت صافيناز سؤالاً لمحبيها قائلة :"أحببتم الراقصة أم لا".94835744

الفيديو أظهر حجم صدر صافيناز الكبير، بحسب متابعيها، مشيرين إلى أن جسدها تغيير كثيراً في الآونة الأخيرة، وفي كل إطلالة لها تختلف عن سابقتها.

من ناحية أخرى لم يبخل متابعي صافيناز بالتعبير عن حبهم لها، وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"كيوت مهضومه وبتعقدي كتير بحبك اوي"، "عسوله بجنني قمر بيبي"، "بحبك يا صوفي".94835744