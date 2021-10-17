شاهد .. الفنانة المصرية مي عز الدين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير متوقعة - اتفرج 

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية مي عز الدين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير متوقعة - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت مي عز الدين الفنانة المصرية صاحبة الوجه الحسن والطلة الجذابة الناعمة، منصات السوشيال ميديا بصورة جديدة لها بعد غياب استمر لأكثر من شهر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت مي في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتعلن عن أحد المنتجات الخاصة بالشعر وأخرى عن منتجات التجميل، واعتمدت على التركيز على وجهها الهادئ و"ميك أب" بسيط، كعادتها خارج التصوير، وتركت شعرها منسدلا.

الوسط الفني عن سعادتهم بعودتها معبرين عن اشتياقهم لها خاصة وأنها تختفي كثيرًا عن الأنظار عقب انتهاء انشغالها بتصوير أعمالها الفنية.

فيما علقت الفنانة أيتن عامر:"Welcome back.. طل القمر"، لترد عليها:"انتي اللي قمر يا غالية"، وأضافت الفنانة راندا البحيري:" فينك يا مي وحشتيني"، لترد عليها قائلة: "وأنتي قوي".

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كانت العام الماضي من خلال مسلسل "خيط حرير"، والذي شاركها في بطولته كلا من: سوسن بدر، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، وحنان سليمان، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

وولدت مي عز الدين في الإمارات العربية المتحدة، ولكنها عادت لمصر عقب انفصال والدها عن والدتها قبل أن تكمل عامها الثالث، لتعود لوطنها مع والدتها بالإسكندرية، وأوضحت في لقاء إعلامي سابق أن والدها مسلم ووالدتها مسيحية، ولكنها ساعدتها على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدة أنها متعلقة بوالدتها بشكل كبير وعلاقتها بها عميقة جدًا ولا تتمكن التوجه لأي مكان بدونها.

وحصلت عز الدين على ليسانس آداب قسم اجتماع من جامعة الاسكندرية، وبدأت مشوارها الفني مع النجم محمد فؤاد، حيث اختارها لتكون بطلة فيلمه "رحلة حب" ثم شاركت النجمة يسرا خلال مسلسل "أين قلبي"، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية المميزة لتصبح أحد أشهر وألمع النجمات بالشرق الأوسط.

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