شاهد .. تعرف على قصة حب ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي التي أشعلت خلافاً مع شقيقها.. والمفاجأة بفارق السن بينهما

انت الان تتابع خبر تعرف على قصة حب ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي التي أشعلت خلافاً مع شقيقها.. والمفاجأة بفارق السن بينهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شهدت علاقة ​ياسمين عبد العزيز​ و​أحمد العوضي​ تقلبات وتغييرات كثيرة، منذ بدايتها عام 2019 إلا أن حبهما كان قوياً واستطاعا أن يتغلبا على كل العوائق التي واجهتهما، حتى أصبحت قصتهما حديث المتابعين، وموضوع لافت.

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اجتمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "​لآخر نفس​"، وكان وقتها ببضعة أشهر أعلنت ياسمين انفصالها عن رجل الأعمال ​محمد حلاوة​، وتحديداً في نوفمبر عام 2018، بعد زواج استمر 17 عاماً، وبعدها ترددت شائعات عن ارتباط الثنائي، خصوصاً بعد أن نشر العوضي صورة تجمعهما في حفل عيد ميلادها، إلا أنهما لم ينفيا أو يؤكدا الموضوع في تلك الفترة.

عام 2020، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تراشق كلامي بين الممثل المصري وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عيد العزيز، وأحمد العوضي، الذي ظهر بصحبة الأخيرة في الأماكن العامة كثيراً، كما نشر صوراً معها على السوشيل ميديا.



واتهم وائل أحمد باستغلال شقيقته وعدم احترام الأصول والتقاليد، والتقدم رسميا للارتباط بها، ثم حذفه من صفحته الخاصة بعد هجوم جمهور ياسمين عليه.

من جهته، رد العوضي على اتهامات شقيق ياسمين بإعلان حبه لها، وكتب في صفحته: "بحبك يا ياسمين"، وردت هي بنشرها صورة معه وكتبت: "بحبك يا أحمد"، وبعد فترة تصالح وائل مع شقيقته والعوضي، وبارك لهما على مسلسل "​اللي مالوش كبير​"، الذي كان من بطولتهما.



وفي مايو من 2020م، أعلنت ياسمين عبد العزيز زواجها من أحمد العوضي، في زفاف سري، وكان أحمد أعلن في عام 2017 خطوبته على شابة من خارج الوسط الفني، تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي قبل أن ينفصل عنها لاحقاً، كما أن لياسمين ولدين من زوجها الأولى "ياسمين" و"سيف الدين".



وانتشرت أخبار عن انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوض، بعد كتابة الأخير منشوراً عبر صفحته، جاء فيه: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل.. لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك".

واعتقد المتابعون أنه قصد زوجته ياسمين بهذه الكلمات، لوجود خلاف بينهما أو حدوث الانفصال، إلا أن ياسمين نفت الموضوع جملة وتفصيلاً.



ومنذ ارتباطهما، جذب موضوع فارق العمر بينهما اهتمام الجمهور، لأنه من المعروف أن ياسمين عبد العزيز أكبر من زوجها، فهي من مواليد 1980، أما أحمد العوضي من مواليد عام 1985، أي أنها تكبره بـ5 سنوات.



وتعرضها ياسمين عبدالعزيز في الفترة الأخيرة لوعكة صحية وحالتها الصحية أصبحت صعبة، وكثرت المعلومات حول وضعها الصحي، وقيل أيضاً أنها دخلت في غيبوبة، لكن ليس هناك مصادر أخرى نفت هذا الأمر، كما طلب شقيقها وائل عدم تداول معلومات وصور غير صحيحة، إذ إن العائلة ستوافي الجمهور بالتفاصيل فور تحسن حالتها الصحية.57616715