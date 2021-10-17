شاهد .. الفنان تامر حسني يتورط بعلاقة غير شرعيه من فنانة شهيرة وأنجبت منه دون زواج!

انت الان تتابع خبر الفنان تامر حسني يتورط بعلاقة غير شرعيه من فنانة شهيرة وأنجبت منه دون زواج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

لطالما ارتبط اسم الفنان تامر حسني بالكثير من شائعات الخيانة الزوجية وهو ما دفع زوجته بسمة بوسيل للانفصال عنه أكثر من مرة.81605293

وفي إحدى المرات وجهت زوجة الفنان المصري تامر حسني المغربية بسمة بوسيل رسالة قاسية إلى الفنانة زينة والتي تبين أنها كانت السبب وراء خلافاتهما التي كادت تؤدي إلى الطلاق.

وحينها نشرت بسمة بوسيل رسالتها عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” وقالت فيها: “لن يتزوجكي ..روح اركني بلاش..شو عن طريق ناس نص كم.. حاولت احط اغنية تعرفي تفهميها عشان الجهل بس”. ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات “كذا ميزه”.

فضيحة زينة

وكانت بسمة بوسيل أعادت نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش وهي تكشف السبب الرئيسي الذي دفع بسمة إلى طلب الطلاق من تامر حسني، وشنت هجوما على زينة دون ذكر اسمها بطريقة مباشرة.

وقالت سارة درويش في الفيديو إن فنانة معروفة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر حسني، لكن زوجته كشفت الأمر ما دفع الأخيرة لطلب الطلاق من زوجها.

وعايرت سارة درويش، زينة بحملها وإنجابها توأمها من الممثل المصري أحمد عز دون زواج.

المحامية سارة درويش صديقة بسمة بوسيل تهاجم زينة : عندكم في البيت مربوكيش على انك مينفعش تحملي من غير جواز .. !

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