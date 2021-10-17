شاهد .. الفنان أحمد عبدالعزيز .. فارس الدراما العربية الذي باع أثاث منزله لإطعام أسرته ورفض الأعمال الهابطة ؟

انت الان تتابع خبر الفنان أحمد عبدالعزيز .. فارس الدراما العربية الذي باع أثاث منزله لإطعام أسرته ورفض الأعمال الهابطة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

صنع الممثل المصري أحمد عبدالعزيز نجوميته الحقيقة من الدراما التلفزيونية، وينتمي أحمد عبدالعزيز إلى جيل الفنان الملتزم الذي يحترم جمهوره ويدرك تأثير الفن على المتلقي،

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ولذلك فضل الابتعاد عن الساحة لفترة عندما شعر بأن المناخ الفني تغير، وتراجع مستوى الكتابة.



ولد بمدينة الإسكندرية، وعمره يتجاوز 65 عامًا حيق ولد في 30 ديسمبر 1955 في محافظة الإسكندرية وتحديداً محرم بك، وحصل على درجة البكالوريا من كلية التجارة،

ثم حصل على البكالوريا ايضاً من المعهد العالي للفنون المسرحية كانت مطلع عمله الفني على يد المسرح الجامعي.

كانت بداية عمله الفني من خلال المسرح الجامعي، ثم التحق بعدها بسنوات بمسرح الطليعة في عام 1976 لكن شهرته كانت بسبب مجهوده المكثف في العمل في الدراما التليفزيونية التي طغت على قائمة اعماله، من أشهر أعماله: (من الذي لا يحب فاطمة، الفرسان، الوسية، المال والبنون، ذئاب الجبل، سوق العصر).



ورغم قلة انتاجه السينمائي مقارنة بما قدمه في التليفزيون، إلا أنه شارك في بطولة العديد من الاعمال الهامة، منها: (عودة مواطن، حارة برجوان، وداعًا يا بونابرت، الطوق واﻹسورة).



زوجة الفنان المصري القدير (أحمد عبد العزيز)، والتي لا يعرفها الكثيرون هي الكاتبة الشهيرة والمذيعة الجميلة (دينا شرف الدين)، والتى اثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودائما ما تتلقي تعليقات إيجابية علي كتاباتها.



الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لأولاده وزوجته، هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة فى احد البرامج، كما أنها كشفت خلال تلك المداخلة عن إعتيادها على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم

أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

باع أثاث منزله قد لا يعرف الكثيرون أن حياة عبد العزيز الخاصة كانت صعبة للغاية، خاصة في الأيام الأولى، لذلك نجد أن أغرب القصص التي أعلنها عن نفسه في أحد البرامج أنه اضطر إلى بيع أثاث منزله الخاص به، وذلك من أجل إنقاذ مصاريف المنزل،

ويكون قادرًا على تلبية متطلبات أسرته، كما أنه يرفض العديد من الأدوار ولا ينظر إلى المادة إذا كان العمل يتعارض مع قناعاته. 91606435