شاهد .. الممثلة القديرة منى واصف تشوق الجمهور لـ الهيبة 5 : يا بتاكلني يا أنا آكلة كبدك..تعرف على النجم السوري الذي سيشارك في هذا الموسم الجديد !؟

انت الان تتابع خبر الممثلة القديرة منى واصف تشوق الجمهور لـ الهيبة 5 : يا بتاكلني يا أنا آكلة كبدك..تعرف على النجم السوري الذي سيشارك في هذا الموسم الجديد !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ضمن الحملة الترويجية لمسلسل “الهيبة” في جزئه الخامس والأخير، ظهرت النجمة السورية منى واصف في برومو للعمل وهي تتوعد شخصاً ما وتهدده

73408197

وحظي المقطع باهتمام واسع من قبل الجمهور الذين أبدوا حماسهم لمشاهدة المسلسل، والذي سيبدأ عرضه عبر منصة “اتفرج” الأحد 17 أكتوبر، على أن يعرض على قناة mbc في اليوم التالي.

وأطلت منى واصف بشخصية السيدة القوية قائلة: “بيني وبينك تار يا الخسيس.. يا بتاكلني يا انا آكلة كبدك”.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البرومو منتظرين أداء النجمة السورية وثنائيتها مع النجم تيم حسن في أحداث الجزء الخامس والأخير، حيث يظهر من الفيديوهات الترويجية للمسلسل أنه سيكون مليئاً بالأكشن والأحداث المشوقة والمتصاعدة، وهو ما أكده المخرج سامر البرقاوي في وقت سابق.

وسيشهد هذا الموسم مشاركة النجم السوري عبد المنعم عمايري بشخصية “وديع” وكذلك الفنانة اللبنانية “إيميه صياح” بشخصية جديدة بالإضافة لأبطال العمل الأساسيين تيم حسن، منى واصف، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، عبده شاهين، كما يشهد عودة الفنانة اللبنانية هند خضرا لأداء شخصية “ريما” بينما يغيب الفنان أويس مخللاتي عن المسلسل.73408197