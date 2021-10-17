شاهد .. اتذكرون الطفله نجمة أغنية اسناني واوا في قناة طيور الجنة..لن تصدق كيف اصبح شكلها بعد اختفاءها لسنوات!(صورة)

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفله نجمة أغنية اسناني واوا في قناة طيور الجنة..لن تصدق كيف اصبح شكلها بعد اختفاءها لسنوات!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

رغم النجاح الكبير الذي حققته الطفلة السورية رغد الوزان في قناة "طيور الجنة"، لكنها اختفت فجأة عن الإعلام ​ وعن القناة.

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وحققت رغد حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" نجاحا كبيرا نالت به محبه الجمهور ومتابعي القناة، اذ قدّمت العديد من

الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد، اذ اعتبرت انها من أهم الوجوه التي أطلت على القناة حينها.

ونتيجة سؤال الجمهور الدائم عن رغد، افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات قليلة عنها اذعمرها حاليا 19 عاما، وهي متزوجة، وارتدت الحجاب.

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