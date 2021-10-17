شاهد .. قُبلة سعاد حسني كادت أن تطرد الفنان محيي اسماعيل من مهنة التمثيل!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 02:00 مساءً | (مايا)

كان الفنان المصري محي إسماعيل المولود في نوفمبر من عام 1946 ، مُثيرا للجدل منذ ظهور نجمه في أوائل سبعينات القرن الماضي، واستطاع إسماعيل أن يؤدي أدواراً فنية مركبة تركت تأثيرًا أكثر عمقًا وخلودًا من مساحات ربما تكون أطول، وهو ما كان سببًا في حصوله على جائزة شهدت بتفوقه على 11 نجمًا كبيرًا كانوا معه فى فيلم الأخوة الأعداء الذي جسد فيه دور حمزةبن عزيزة.

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هذا الدور الذي قال عنه محي إسماعيل إنه كان علامة فارقة في مشواره الفني، فعلى الرغم من النجاح الذي حققه إلا أن هذا الفيلم أجلسه في بيته ثلاث سنوات بلا عمل، وفي الوقت نفسه جعله يعشق الأدوار المعقدة أو المركبة.30924749