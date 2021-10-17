شاهد .. جمالها يفوق المتوقع ونجت من الموت بأعجوبة ..هذه الفنانة الشابة ابنة روجينا وأبوها أشرف زكي | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر جمالها يفوق المتوقع ونجت من الموت بأعجوبة ..هذه الفنانة الشابة ابنة روجينا وأبوها أشرف زكي | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

روجينا فنانة مصرية شهيرة تخرجت تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج , بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسلات تلفزيونية مثل (العائلة، المال والبنون،

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ليالي الحلمية)، وفي عام 1997 شاركت في بطولة فيلم (المصير) للمخرج يوسف شاهين، لكن مشاركاتها السينمائية كانت قليلة بعد ذلك، واقتصرت على أفلام مثل: (48 ساعة في إسرائيل، الكافير، على جنب يا أسطى، الفرح).



روجينا من الفنانات التي نالت شهرة والنجاح منذ صغرها وذلك نتيجة أعمالها المميزة والتي يعرفها الجمهور بمختلف أعمارهم فكانت لا تزال تخطو خطوات النجاح بأشكاله المتعددة ومن أسباب نجاحها تعدد أدوارها بين الخير والشر وأيضا التلفزيون

والسينما والمسرح وكما حصدت مكانة كبيرة في قلوب الجماهير وكما يعلم الجميع فهى متزوجة من النجم أشرف زكي ولكن أبنائها وأفراد عائلتها قد ظلوا بعيداً عن الإعلام.

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