شاهد .. أنا مسؤولة عن مااشعر به :عارضة الأزياء السعودية مودل روز.. بإطلالة خارجة عن المألوف وتلفت الانتباه - (صورة)

انت الان تتابع خبر أنا مسؤولة عن مااشعر به :عارضة الأزياء السعودية مودل روز.. بإطلالة خارجة عن المألوف وتلفت الانتباه - (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة صورة خارجة عن المألوف لها عبر حسابها الخاص على التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بجدلة شعر طويلة جداً وتمسكها بيدها، وكانت ترتدي توب ضيقة بقصة غريبة مع بنطال جينز ممزق على الركبتين.

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وحضيت الصورة بتفاعل عدد كبير من المتابعين وتخطت الـ 18 آلاف إعجاب بوقت قصير.

وكانت نشرت مودل روز مقطع فيديو مثير لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بخيالها فقط على أنغام أغنية أجنبية، وتقوم بحركات مغرية، في غرفة معتمة لا تظهر التفاصيل، ولكنها كانت قد سرحت شعرها بجدلة شعر طويلة جداً.



وعلقت روز على الفيديو قائلة: "أنا مسؤولة عن ما أشعر به، واليوم إخترت السعادة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، مؤكدين صدمتهم بحركاتها الجريئة جداً وبإطلالتها بهذا الشكل، أما بعض المتابعين أكدوا أنهم لم يفهموا مقطع الفيديو ولا الفائدة منه.

ونشرت عارضة الأزياء السعودية مجموعة من مقاطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.



وصدمت روز المتابعين ليس فقط بحركاتها المثيرة والمبتذلة، بل أيضاً بإطلالتها الفاضحة، فقط ظهرت بفستان أسود طويل مع شقة كشفت عن ساقها كاملة، كما كشف الفستان عن بطنها وصدرها بدى واضحاً، فاعتبر الجمهور وكأنها لا ترتدي شيئاً وإعتبروا انها بالغت قليلاً في جرئتها بهذا الفيديو وأنها تتخطى الخطوط الحمراء.

تحدث عارضة الأزياء السعودية مودل روز ضجة واسعة بنشرها صور بإطلالات مثيرة وجريئة، ونشرت في الساعات الماضية في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة خطفت فيها الأنظار بجمالها وأناقتها بتنورة ضيقة وكروب توب قصيرة.

وترك لها عدد من المتابعين الكثير من التعليقات منها: "رائعة، الإطلالة موفقة، مثيرة، والله قمر".



تجدر الإشارة إلى أن روز شاركت قبل أيام المتابعين صورة لها عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وقد إرتدت مايوه، ما عرضها لموجة إنتقاد واسعة من الجمهور الذين إعتبروا إطلالتها جريئة للغاية.



وارتدت روز مايون باللونين الأحمر والأخضر وظهرت وهي تجلس تحت الشمس، ورفعت أصابعها بعلامة Peace، كما أرفقت الصورة برمز الشمس كدلالة أن الحرارة عالية.

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