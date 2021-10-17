شاهد .. جورجينا تظهر صدرها وفخذيها بالأحمر المثير ورونالدو يخرج عن صمته بتعليق ناري .. اتفرج

انت الان تتابع خبر جورجينا تظهر صدرها وفخذيها بالأحمر المثير ورونالدو يخرج عن صمته بتعليق ناري .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز الأنظار بجمالها الطبيعي، بعد ان تصدرت غلاف مجلة L'officiel،.

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يث أطلت بفستان قصير احمر اللون كشفت فيه عن فخذيها، ومكشوف الصدر بطريقة مثيرة، وتزينت بالإكسسوارات الناعمة.

وحصدت صورة جورجينا الاف الإعجابات والتعليقات من قبل المتابعين والمحبين، الذين تغزلوا بجمالها وإثارتها، أبرزهم حبيبها نجم كرة القدم كريستيانو رونالد الذي علق برموز كثيرة كلها قلوب وقبلات تعبيرا عن حبه لها.

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