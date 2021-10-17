اتفرج – خلافات بين أبو الروس زوجته بسبب دينا الشربيني

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين أبو الروس زوجته بسبب دينا الشربيني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس بصورة سويا خلال كواليس مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من أجل الترويج إلى أغنيتهم الجديدة ” فلتت مني “.

مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أي خلافات بين حسن أبو الروس وزوجته بسبب حالة الظهور المستمر بينهم.

وكشف ذلك بعد إلغاء أبو الروس متابعة حساب زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي، حيث ردت الأخيرة أيضًا بإلغاء المتابعة حسابه، بالرغم من مرور مدة قصيرة على زواجهم والتي لا تتعدى الخمس أشهر، ومن هنا بدأت الشائعات في ملاحقة الثنائي، بأن هناك خلافات بينهم بسبب انزعاج غادة من تصرفات زوجها وهو برفقة الفنانة دينا الشربيني.

ونشر لقطات من الكليب الخاص بهم ” فلتت مني”، وظهور دينا الشربيني برفقته في حفل الافتتاح وغياب غادة عن الظهور معه على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي على عكس الكثير من النجوم الذين ظهروا برفقة زواجتهم.

وبالرغم من إلغاء المتابعة لبعضهم البعض إلا أن حسن مازال إلى الآن يضع صور زفافه على غادة والي ضمن مجموعة صوره على حسابه الشخصي على موقع انستقرام، ومازالت غادة محتفظة بألبوم صور كامل لزوجها أبو الروس ضمن لقطات حفل الزفاف .

ويذكر أن أغنية ” فلتت مني ” هي واحدة من أغاني مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، والتي بدأت الترويج لها قبل عدة أيام من افتتاح المهرجان .