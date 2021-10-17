شاهد .. تفاصيل مؤلمة : الفنان الكبير محمود عبدالعزيز قتل نتيجة خطأ طبي في أسنانه .. ووصيته أبكت الجميع ؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مؤلمة : الفنان الكبير محمود عبدالعزيز قتل نتيجة خطأ طبي في أسنانه .. ووصيته أبكت الجميع ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

الفنان المصري الكبير محمود عبدالعزيز هو ممثل مصري. حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

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بدأ حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش). وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.



رحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا بشكل مفاجئ بعض الشئ وسريع، وهو ما كشف صديقه المقرب في أيامه الأخيرة، وهو الكاتب الكبير عماد الدين أديب حيث قال عن حدوث خطأ طبي قاتل، هو الذي تسبب فى وفاته.



وقال إنه حين بدأ يعانى من ألم الأسنان حيث تم تشخيص الحالة على أنها تسوس حاد يحتاج إلى جراحة، خضع لها في فرنسا غير أن خطأ وقع في استكمالها، تسبب في دخول فيروسات إلى أعلى الفك ومنها إلى مؤخرة الرأس، وهو ما ظهر على ملامح محمود في أواخر أيامه.

وبدأت بعدها الأورام فى مهاجمة جسده وانتشرت فى 5 أماكن رئيسية منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل الأطباء في مستشفى «الصفا» يبلغون ولديه محمد وكريم بأن الحالة ميؤوس منها، حتى أن الساحر أخر 8 أسابيع رفض تناول أى طعام وصار يتناول الغذاء عبر المحاليل.



وقد أثارت وصية محمود عبد العزيز لأبنائه الجدل، خصوصا أنه أوصى ولديه “محمد” و”كريم” برش زجاجة مياه من البحر على قبره، وذلك في أول زيارة لهما للمقابر بالإسكندرية، وهو ما أثار الجدل فى الوسط الفني خصوصا وأن الوصية كانت غريبة وجديدة من نوعها.70316379