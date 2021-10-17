شاهد .. أسرار الراقصة لوردينا : لن تتخيل عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها وديانتها. . والمفاجأة في مهنة والدتها؟!

انت الان تتابع خبر أسرار الراقصة لوردينا : لن تتخيل عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها وديانتها. . والمفاجأة في مهنة والدتها؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بالصدفة وحدها لا سواها وفي رقصة أدتها بطريقة عفوية على اغنية شعبية صعدت الراقصة البرازيلية لوردنا بقوة على الساحة خلال الفترة الماضية ، وأصبحت من أهم وأشهر الراقصات في المشهد الفني المصري ، ومن أبرز نجمات ” الترند” ، حيث كانت

20850295

على رأس محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ؛ بسبب مظهره الذي ظهر فيه ويميزه عن غيره. أصبحت من المشاهير بالصدفة بعد أن كانت في مركز تجميل ، وبمجرد أن سمعت

مهرجاناً اسمه ” يا أخواتي” رقصت بلباسها العادي دون تحضير ، مما جعل الحضور يوثقون تلك اللحظات ، و انتشر الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل أن تأتي الراقصة لوردنا إلى مصر عام 2016 ، كانت إحدى أبطال القوى في البرازيل ، وعن سبب قدومها إلى مصر ، قالت إنها أتت ضمن فريق عرض برازيلي وكان من المقرر أن تقضي 6 أشهر فقط في مصر ، لكنها قررت الاستقرار هنا.



أما بالنسبة لمهنة والدة الراقصة ، فقد كانت لوردينا تعمل كمدربة رقص مشهورة جدًا في البرازيل ، لتطبق مقولة ” هذا الشبل من ذلك الأسد” وتتبع خطى والدتها.



وعن الحالة الاجتماعية للراقصة البرازيلية لوردنا ، قالت إنها تزوجت مرة واحدة فقط في البرازيل وانفصلت قبل قدومها إلى مصر ، وهي حاليًا غير متزوجة.



ومن لا يعرف ، فإن لوردنا برازيلية ، وبحسب تصريحاتها السابقة ، تبلغ من العمر ما يقرب من 32 عامًا ، وبالنسبة لدينها فهي مسيحية.20850295